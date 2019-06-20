UYAP nedir? UYAP ne işe yarar? Emsal karar arama…

Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde Adalet Bakanlığı da online hizmetler vererek vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. İşte tüm bu faaliyetlerin bir arada yürütüldüğü sisteme UYAP deniyor. Peki, UYAP nedir, ne işe yarar? Adını sıklıkla duyduğunuz UYAP hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz sizin için hazırladığımız haberimize göz atabilirsiniz. İşte Adalet Bakanlığı'na bağlı olan tüm faaliyetlerin bağlı olduğu ve gereken entegrasyonların kurulduğu sistem UYAP hakkında daha detaylı bilgi…

UYAP NEDİR?

Tam açılımı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olan UYAP hakkında resmi sitesinden (https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi) yapılan açıklama da tanım şu şekilde yapılıyor.

“UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.”

EMSAL KARAR ARAMA

UYAP NE İŞE YARAR?

Hem yargı mensuplarının hem de vatandaşların kullanabileceği UYAP, eskiden arşivlenen ve ulaşması pek mümkün olmayan belgelere ulaşımı daha imkânlı hale getiriyor. Peki, UYAP ne işe yarar?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) en büyük teknoloji nimetlerinden biridir. UYAP sayesinde Adalet Bakanlığı'nın 81 ildeki teşkilatların, Adalet Bakanlığı'na bağlı olan kuruluşların hem adli hem de idari tüm yargı organlarının donanım ve yazılımsal olarak birbirine bağlanmasına olanak sağlanır.

Türkiye'deki tüm yargı sistemin işletimde olan UYAP aynı zamanda tüm yargı birimlerinin faaliyet alanlarını elektronik alana taşımasına imkân sağlar.

Bu bağlamda vatandaşlar, UYAP ile uyum sağlayan,

Adli Sicil Sistemi'nden sabıka kayıtlarını,

MERNİS'ten nüfus kayıtlarını,

Adres Kayıt Sistemi'nden adres kayıtlarını,

POLNET'ten ehliyet kayıtlarını,

Merkez Bankasından döviz kurlarını,

TAKBİS'ten tapu ve kadastro kayıtlarını kolaylıkla temin edebilirler…

UYAP hakkında daha detaylı bilgi alabilmek ve vatandaşların hangi tür işlemleri UYAP'tan takip edip işlem yapabildiklerini öğrenebilmek için https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi linkine tıklayabilirsiniz.