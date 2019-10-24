Uysal 110 günde 1000 puan indirdi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz 2019 tarihinde KHK ile görevden alınmıştı Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Uysal göreve geldiği günden buyana politika faizinde toplam 1000 baz puan indirdi. Daha önce Çetinkaya döneminde faiz oranı yüzde 24 iken bu oran bugün yüzde 14’e kadar geriledi.

110 GÜNDE 1000 PUAN

25 Temmuz’da faizler yüzde 24’ten yüzde 19.75’e, 12 Eylül’de yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye, bugün ise yüzde 16.50’den yüzde 14’e indi.

PİYASADA TAHMİNLER 100-200 BAZ PUAN ARASINDAYDI

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdi. Faiz 250 baz puan indirildi. Piyasada tahminler 100 veya 200 baz puan arasında faiz indirimi yapılacağı yönündeydi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğine vurgu yapıldı.

Merkez Bankası yatırımların zayıf seyrinde olduğunu da vurguladı. Merkez Bankası sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma olduğunu belirtiyor.