Uysal’dan temkinli para politikası açıklaması

TCMB Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısında sunum yaptı. Uysal, para politikasında alanı önder yüklemeli kullanmayı tercih ettiklerini belirterek, “Para politikasında temkinli duruşu sürdürmemiz gerekiyor.” dedi.



Birikimli döviz kuru etkilerinin azalmasının ve iç talebin ılımlı seyrinin enflasyondaki düşüşün temel sebebi olarak ortaya çıktığını ve enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini belirten Murat Uysal, “Önümüzdeki dönemde enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye başlayacağını öngörüyoruz. Son dönemde enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz.” diye konuştu.

Uysal, önümüzdeki dönemde kredi piyasasında canlanmanın daha belirgin hale geleceğini sözlerine ekledi.

İKİ TOPLANTIDA 750 BAZ PUAN İNDİRDİ

Tartışmalı bir kararla Temmuz ayında görevden alınan Murat Çetinkaya’nın yerine getirilen Murat Uysal, göreve geldikten sonra yapılan ilk PPK toplantısında politika faizini 425 baz puan indirerek 24 seviyesinden 19.75 seviyesine çekmişti. Uysal, bu ay yapılan toplantıda ise politika faizini 325 baz puan indirerek 16.50 seviyesine düşürmüştü. Merkez’in bu kararları faizin hızlı bir şekilde düşürüldüğü gerekçesiyle bazı ekonomi çevreleri tarafından eleştirilmişti.

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