Uysal’dan ‘temkinli para politikası’ vurgusu

TCMB Başkanı Murat Uysal, “TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyondaki düşüşte belirleyici oldu.” dedi.

Uysal, “Enflasyondaki düşüşün, hedeflenen patika ile uyumlu gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve geldikten sonra yapılan iki PPK toplantısında politika faizi toplam 750 baz puan düşerek 24 seviyesinden 16.50 seviyesine inmişti.

TCMB Başkanı Murat Uysal, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz” demişti. Faiz indirimine yönelik mesaj veren Uysal, “Para politikasındaki hareket alanının önemli bir kısmını önden yüklemeli olarak kullandık” ifadelerini kullanmıştı.

AA