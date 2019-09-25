Uzel Traktör Fabrikası ihalesi feshedildi

İstanbul Rami’de 93,5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikasının bina ve arazisi 15 Mayıs 2019’da yapılan ihalede ipotek alacaklısı Vera Varlık’a 223 milyon 700 bin TL’ye satılmıştı.

Ancak Uzel Holding ve Uzel Makine, arazi ve fabrikanın değerinin altında olduğu gerekçesiyle satışın iptali için icra mahkemesinde dava açmıştı.

İstanbul 5. İcra Mahkemesi bugün yaptığı duruşmada, ihalenin feshine karar verdi.

İŞÇİLER YENİDEN İHALEYE ÇIKARILIP DEĞERİNDE SATILMASINI İSTEDİ

Fabrikadan 750 milyon TL alacağı bulunan işçiler de bugün davayı takip etmek için adliyedeydi. Yapılan satışın hileli olduğunu iddia eden işçiler, karar kesinleştikten sonra fabrika ve arazinin yeniden ihaleye çıkarılıp değerinde satılmasını istediklerini söyledi.