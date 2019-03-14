Uzman yardımcısı ve memur alınacak! İşte memur alımı sınavı duyurusu…

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri personel alacak. Basın İlan Kurumu tarfından yayınlanan ilanla sınav yapılacağı duyuruldu. Türkiye İhracatçılar Genel Meclisi 8 uzman yardımcısı ve 2 idari memur, Akdeniz İhracatçı Birlikleri engelli idari memur almak için sınav düzenleyecek.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI İLANI

SINAV İÇİN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Başvuruda İstenilen Belgeler*

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.tim.org.tr) iş talep formu,

T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

İki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

KPSS Sonuç belgesi

Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

Güncel Özgeçmiş (CV)