Vakıfbank çalışma saatleri 2019: Vakıfbank hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Vakıfbank mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Vakıfbank sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Vakıfbank 09:00-12:30 öğle 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Vakıfbank çalışma saatleri 2019…

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Vakıfbank hafta içi hergün mesaiye 09.00'da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Vakıfbank şubeleri hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Vakıfbank ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Vakıflar Bankası Genel Müdürlük: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye / İstanbul

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 216 724 10 00

VAKIFBANK HAKKINDA

1954 yılında, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in özel talimatıyla vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da hizmet vermektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.

VakıfBank, bireysel ve kurumsal müşterilerine ülke çapına yayılan 900'ün üzerinde şubesinin yanı sıra ileri teknolojiyle desteklenen alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. VakıfBank'ın ABD New York ve Kuzey Irak Erbil şubelerinin yanı sıra bir de Bahreyn'de kıyı bankacılığı şubesi vardır. Ayrıca, Avusturya'da VakıfBank International AG (Viyana Şubesi ve Almanya'da Köln Şubesi), KKTC'de Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. ve Kıbrıs Vakıflar Bank. Ltd. olmak üzere yurt dışında üç bankada da iştiraki bulunmaktadır.