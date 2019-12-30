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Varlık Barışı’nda süre 6 ay daha uzatıldı

Yurt dışından kaynağını belirtmek zorunda olmadan Türkiye'ye döviz getirilmesini amaçlayan Varlık Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı. Bu süre daha önce ise 2 kez daha uzatılmıştı.

Sozcu.com.tr
07:44 -
Haberler Ekonomi
Varlık Barışı’nda süre 6 ay daha uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren varlık barışı uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi için tanınan ve yıl sonunda sona erecek süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Altın Cumhurbaşkanı para Türkiye
Son güncelleme: 07:48 30.12.2019
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