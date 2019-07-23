Varlık Fonu’ndan Milli Piyango açıklaması

TVF’den yapılan yazılı açıklamada Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale sürecinin Haziran itibarıyla başladığı belirtildi.

Çek Cumhuriyeti merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group da Milli Piyango ihalesi için teklif vereceğini duyururken, dün de Doğan Şirketler Grubu Holding de yaptığı açıklamada Doğan-Online’nın ihaleye katılmayı planladığını öğrendiklerini duyurmuştu.

İKİ TALİP DUYURDU

Bugüne kadar Çekya merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group ile Doğan Ailesi'nin kurucusu olduğu Doğan Online Milli Piyango ihalesine talip olduğunu duyurmuştu.

REUTERS-sozcu.com.tr