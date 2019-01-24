Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vatandaş 7.8 milyon aracın faturasını cebinden ödeyecek

Yıllık 25.6 milyon araca geçiş garantisi verilen Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17.8 milyon adet araç geçti. 7.8 milyon aracın faturası vatandaşa çıktı.

15:19 -
Haberler Ekonomi
Vatandaş 7.8 milyon aracın faturasını cebinden ödeyecek

Avrasya Tünel’inden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçiş yaptı. Geçen sene yaklaşık 15.6 milyon araç geçiş yapmıştı.

2017 yılına kıyasla tünelin kullanım oranı yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir günde en çok araç geçişi ise, ‘Anneler Günün’de gerçekleşti.

13 Mayıs Anneler Günün’de 65 bin 799 araç Avrasya Tüneli’nden geçiş yaptı.

 

Avrasya tünelinden günlük 68 bin 500 araç geçmesi için garanti verilirken günlük 47.945 aracın geçiş yaptığı saptandı.

ZAM YAPILMIŞTI

1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL’den 23,30 TL’ye, minibüsler için ise 28,80 TL’den 34,90 TL’ye yükseldi.

İHA-SOZCU.COM.TR

İLGİLİ HABERAvrasya Tüneli'nde HGS skandalları bitmiyorAvrasya Tüneli'nde HGS skandalları bitmiyor

 

İLGİLİ HABERAvrasya Tüneli'nden geçenler dikkat! Hepinizi ilgilendiriyorAvrasya Tüneli'nden geçenler dikkat! Hepinizi ilgilendiriyor

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:26 24.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more