Vatandaş 7.8 milyon aracın faturasını cebinden ödeyecek

Avrasya Tünel’inden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçiş yaptı. Geçen sene yaklaşık 15.6 milyon araç geçiş yapmıştı.

2017 yılına kıyasla tünelin kullanım oranı yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir günde en çok araç geçişi ise, ‘Anneler Günün’de gerçekleşti.

13 Mayıs Anneler Günün’de 65 bin 799 araç Avrasya Tüneli’nden geçiş yaptı.

Avrasya tünelinden günlük 68 bin 500 araç geçmesi için garanti verilirken günlük 47.945 aracın geçiş yaptığı saptandı.

ZAM YAPILMIŞTI

1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL’den 23,30 TL’ye, minibüsler için ise 28,80 TL’den 34,90 TL’ye yükseldi.

İHA-SOZCU.COM.TR

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