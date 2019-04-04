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Vatandaş dolar almaya devam etti

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 29 Mart ile biten haftada yaklaşık 2.65 milyar dolar artışla 181.93 milyar dolara yükselerek tarihi zirvede.Vatandaşlar 25 haftadır döviz birikimlerini artırıyor.

15:24 -
Haberler Ekonomi
Vatandaş dolar almaya devam etti

TCMB verilerine göre 29 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 2.23 milyar dolar artışla 109.25 milyar dolar olurken; kurumların ise 417.6 milyon dolar artışla 72.67 milyar dolara yükseldi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 6 aylık dönemde 19.47 milyar dolar yükseldi.

ARTIŞIN ANA SEBEBİ NE?

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurt içi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.

REUTERS

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