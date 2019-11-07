Vatandaş dolar sattı

TCMB verilerine göre 1 Kasım ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 781.5 milyon dolar artarak 119.95 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Söz konusu tarihte kurumların ise yaklaşık 1.02 milyar dolar azalarak 74.43 milyar dolar oldu.

Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

6 AYDA 20 MİLYAR DOLAR YÜKSELMİŞTİ

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 ayda 20 milyar dolara yakın yükseliş gösterdikten sonra kademeli artışını sürdürdü. 5 Ekim 2018’den 20 Eylül’e kadar bireysellerin yabancı para mevduatları 28.8 milyar dolar artırmış oldu.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinde tutma alışkanlığının ve TL getirileri yeterli bulmamalarının etkili olduğu belirtiliyor.