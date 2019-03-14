Vatandaş döviz almaya devam ediyor

TCMB verilerine göre 8 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 533.8 milyon dolar artışla 104,097 milyon dolar olurken; kurumların ise 300 milyon dolar artışla 67.71 milyar dolara yükseldi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 22 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. Böylece bireysellerin yabancı para birikimi 29 Nisan 2016’da görülen 104.11 milyar dolarlık zirveye de oldukça yaklaşmış oldu.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 5.5 aylık dönemde 14.32 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

REUTERS