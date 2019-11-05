Vatandaş ‘güvenli limana’ koştu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 67,3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı. Uzmanlar vatandaşların altına yönelmesinde son dönemde Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin etkili olduğu görüşünde.

“REEL GETİRİ YÜZDE 15”

Türkiye’de altın denince ilk akla gelen isim olan Mehmet Ali Yıldırımtürk konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Gerek dünya, gerek de Türkiye’deki gelişmelere bakıldığında insanlarda güvenli liman arayışı olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Dünyada top, tüfek olmadan savaş hali, devam ediyor. Savaş kelimesinin olduğu her yerde altın her zaman öne çıkar. Dolayısı ile vatandaş gerek yazılı, gerek görsel basında çıkan haberleri gördüğünde ‘benim biraz altınım olsun’ diyor. Ticaret savaşları ve Brexit ile altın fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Yıl başından bu yana altında yüzde 30’luk bir yükseliş var. Enflasyona ortalama yüzde 15 desek, altının reel getirisi yüzde 15 olur. Bu önemli bir rakam. Bu nedenle vatandaşlar altına yönelmiş durumda.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GELENEĞİNDE VAR”

Türkiye’nin ülke olarak altın tasarrufu yapmayı uygun gören bir geleneği olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Anadolu’da vatandaş parasını dövize yatırıp faiz almak yerine altında tutuyor. Bu rakamlar kayıtlara geçen rakamlar. Ancak bir de bunun yastık altı dediğimiz kısmı var. Onun ne kadar olduğunu kimse bilmiyor, bilemez de. En fazla tahmin edilebilir.” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’DE PİYASA KAPANINCA FİYAT DÜŞER”

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Türkiye’nin dünya altın piyasasında önemli bir alıcı olduğunu vurgulayarak, “Son 2-3 ayda Kapalıçarşı’da altın piyasası 17.30 gibi kapanıyor. Türkiye altın ithalatı sıralamasında dünyada üst sıralarda yer alıyor. Bizde piyasa kapandığında fiyat bir miktar geriliyor. Bu da Türkiye’nin altın piyasasında fiyat belirleme konusunda etkili bir ülke olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı.

ERKAN: KÜRESEL FAİZLERİN DÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiği bir dönem yaşandığını hatırlatan Erkan, “Dünyada ekonomik risklerin arttığı ve bizde jeopolitik risklerin öne çıktığı bir dönem yaşandı. Küresel faizlerin düşmesi de yaşanan bu durumda etkili oldu.” dedi.

“ALTIN, YATIRIMINI ENFLASYONDAN KORUMA ARACI”

TL faizlerinin düşmesi nedeniyle TL mevduatlarının cazibesini kaybetmeye başladığını belirten Erkan, “Son dönemde döviz kurunda stabil bir hareket yaşanıyor. Vatandaşlar birikimlerini nerede koruyabileceğini düşünüyorsa yatırımını oraya yapıyor. Altın güvenli liman, yatırımını enflasyondan koruma aracı olarak bilinir. Bu nedenle vatandaşlar tarafında tercih edilmiş olabilir.” açıklamasında bulundu.