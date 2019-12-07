Vatandaş zammı duyunca neden bu kadar panik yaptı?

Nüfus cüzdanı ve pasaportlara her yıl yeniden değerleme oranında zam yapılıyor. Açıklanan ekim ayı enflasyonu ile bu yıl yeniden değerleme oranının yüzde 22.58 olması bekleniyor.

Yeniden değerleme oranı ile birlikte bir yıllık pasaportun ücreti 248 TL'den 304 TL'ye çıkacak. Hali hazırda nüfus cüzdanı çıkartmak için 22.5 TL ödeniyor. Yeniden değerleme oranı ile fiyata zam yapıldığında 2020 yılında nüfus cüzdanı ücretinin 27.5 TL olması bekleniyor. Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayındaki üretici fiyat endeksine göre belirleniyor.

Son yıllarda vergilere, trafik cezalarına ciddi zamlar yapıldığı için vatandaş devlete olan işlerini zam gelmeden halletmenin peşinde. Hal böyle olunca Adıyaman'da kaynağı bilinmeyen bir dedikodu Nüfus Müdürlükleri'nde büyük yoğunluk oluşmasına neden oldu. ‘Nüfus cüzdanlarına yüzde 100 zam gelecek' dedikodusu yüzünden vatandaş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne akın etti. Yoğunluk sebebiyle son bir ayda yapılan işlemler ikiye katlandı.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada zam haberlerinin gerçek olmadığını, kimlik belgesine yapılacak zamların yeniden değerleme ücreti baz alınarak yapıldığını söyledi.

2013’TE YENİDEN DEĞERLEME YÜZDE 3.93’TÜ

Zam dedikodusunun nereden çıktığı bilinmiyor. Fakat bilinen bir şey var ki yeniden değerleme oranı her yıl gittikçe artıyor. 2013 yılında belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 3.93 iken bu yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 22.58 olması bekleniyor.

Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olmuştu. Yüksek enflasyon üretici fiyat endeksine de yansıyor. Bu da vatandaşa zam olarak dönüyor. Hali hazırda resmi belgeler için son yıllarda ciddi paralar ödeyen vatandaş zam dedikodusu olunca soluğu resmi dairede alıyor.