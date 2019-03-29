Vatandaş’a swap’ı sorduk

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı. Merkez Bankası’nın bu açıklamasından sonra “swap” en çok merak edilen konular arasına girdi.

Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir. Peki, “Swap nedir?” vatandaşlar biliyor mu? Sozcu.com.tr olarak vatandaşlara sorduk.