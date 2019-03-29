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Vatandaş’a swap’ı sorduk

'Swap' gibi teknik bir finans konusu vatandaşın gündemi oldu! Bir ay önce soğan fiyatlarını tartışan Türkiye şimdi swap faizlerine kulak kesildi! Sokaktaki vatandaşın hiç de azımsanmayacak bir kısmı swap'ı takip ediyor.

Fatma VURGUN
09:17 -
Haberler Ekonomi

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı. Merkez Bankası’nın bu açıklamasından sonra “swap” en çok merak edilen konular arasına girdi.

Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir. Peki, “Swap nedir?” vatandaşlar biliyor mu? Sozcu.com.tr olarak vatandaşlara sorduk.

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Son güncelleme: android-time 09:20 29.03.2019
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