Vatandaşın yüzde 60’ı bir haftalık tatile çıkamıyor

Türkiye’ye tatile gelen turist sayısında bariz bir artış görülürken, vatandaşın ise evden dışarı çıkamama gerçeği gözler önünde. Enflasyon bir yana yerel seçimlerin ardından art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükerken, geçim derdine düşen vatandaşın tatil planı ise hayalin ötesine geçemedi. Öyle ki söz konusu tablo Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine de yansıdı.

Hazırlanan raporda Türkiye’de 2017 yılı içerisinde vatandaşın yüzde 60,8’inin tatile çıkma imkanı olmadı.

“BIRAKIN TATİLİ, KÖYÜNE BİLE GİDEMEZKEN…”

Söz konusu raporu Twitter hesabı üzerinden paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Türkiye’de yaşayanların %60'ı 1 haftalığına bırakın tatili, köyüne bile gidemezken, dünün demirperde ülkesi Bulgaristan'da vatandaşların %69,5'u tatilin keyfini sürebiliyor. Durmak yok yola devam..” ifadelerini kullandı.