Vatandaşlar 596 milyon dolar sattı

Merkez Bankası dün haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin 15 Kasım ilen biten haftada da dolar hesapları azaldı.

Vatandaşların dolar birikimleri 15 Kasım ile biten haftada 244 milyon dolar azalarak 67 milyar 92 milyon dolardan, 66 milyar 848 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşikler 1 Kasım ile biten haftada 331 milyon dolar, 8 Kasım ile biten haftada ise 21 milyon dolar satmıştı.

Verilere göre vatandaşların dolar hesapları söz konusu süreçte toplam 596 milyon dolar hafifledi.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 25 Ekim haftasında 194.6 milyar dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

TOPLAM MEVDUATLAR ARTTI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 15 Kasım ile biten haftada 951 milyon dolar artarak, 224 milyar 563 milyon dolardan 225 milyon 514 milyon dolara çıktı.

26 HAFTA KESİNTİSİZ ARTMIŞTI

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.