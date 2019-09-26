Vatandaşlar dolar almaya devam etti

TCMB verilerine göre 20 Eylül ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Söz konusu tarihte kurumların ise 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolar oldu.

Vatandaşlar 20 Eylül ile biten haftada hesaplarını 71 milyon dolar artırarak 67 milyar 184 milyon dolardan 67 milyar 255 milyon dolara çıkardı. Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise 1 milyar 365 milyon dolar artarak, 222 milyar 302 milyon dolardan 223 milyar 667 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 ayda 20 milyar dolara yakın yükseliş gösterdikten sonra kademeli artışını sürdürdü. 5 Ekim 2018’den 20 Eylül’e kadar bireysellerin YP mevduatları 28.8 milyar dolar artırmış oldu.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının ve TL getirilieri yeterli bulmamaları etkili olduğu belirtiliyor.

REUTERS- SOZCU.COM.TR