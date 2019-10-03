Vatandaşlar dolar birikimlerini azalttı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşikler bu hafta dolar sattı. Vatandaşların dolar birikimleri 27 Eylül ile biten haftada 314 milyon dolar azalarak 67 milyar 255 milyon dolardan 66 milyar 941 milyon dolara geriledi. Vatandaşlar 20 Eylül ile biten haftada hesaplarını 71 milyon dolar artırmıştı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 29 Ağustos ile biten haftada 223 milyar 667 milyon dolardan, 224 milyar 227 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.