Vatandaşlar 292 milyon dolar sattı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta azaldı. Vatandaşların dolar birikimleri 29 Kasım ile biten haftada 292 milyon dolar azalarak 67 milyar 190 milyon dolardan 66 milyar 898 milyon dolara geriledi.

TOPLAM MEVDUATLAR AZALDI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 29 Kasım ile biten haftada 2 milyar 167 milyon dolar azalarak, 225 milyar 897 milyon dolardan, 223 milyar 730 milyon dolara geriledi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 22 Kasım ile biten haftada 383 milyon dolar artmıştı.

26 HAFTA KESİNTİSİZ ARTMIŞTI

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.