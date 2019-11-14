Vatandaşlar dolar sattı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşikler bu hafta dolar sattı. Vatandaşların dolar birikimleri 8 Kasım ile biten haftada 21 milyon dolar azalarak 67 milyar 113 milyon dolardan 67 milyar 92 milyon dolara geriledi. Vatandaşlar 1 Kasım ile biten haftada 331 milyon dolar satmıştı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 8 Kasım ile biten haftada 294 milyon dolar azalışla, 224 milyar 857 milyon dolardan, 224 milyar 563 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.