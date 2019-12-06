Vatandaşların asgari ücret beklentisi: Geçinebilmek!

SOZCU.COM.TR: İsmail AKDUMAN – Uğur ENÇ – Halil ATAŞ – İsmail AKIN – Mustafa SARIİPEK – Müslüm EVCİ – Evren DEMİRDAŞ – Kemal ATLAN

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İlk toplantı 2 Aralık’ta yapıldı. 10 ve 17 Aralık’ta yapılacak iki toplantının ardından 2020 yılında uygulanacak asgari ücret ay sonunda açıklanacak. sozcu.com.tr 8 ilde asgari ücretli çalışanlarla görüştü, düşüncelerini sordu.

Asgari ücretli çalışanların fiyat beklentisi farklılık gösterse de ortak düşünce geçim şartlarının son dönemde çok ağırlaştığı ve mevcut ücretin yeterli olmadığı yönünde.

-KOCAELİ-

Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden olan Kocaeli’de asgari ücret ile çalışan vatandaşlar yeni rakamın 3 bin TL olmasını istiyor.

“BEKAR BİRİ İÇİN 3 BİN LİRA YETERLİ OLUR”

Kocaeli'de özel bir firmada çalışan İsmail Tolay asgari ücretle çalıştığını söyledi. Tolay şöyle konuştu: “Asgari ücret yeterli değil. Ay başında ödemelerimi yapınca elime 400-500 lira kalıyor. 1 ay boyunca o parayla geçiniyorum. Kirada oturuyorum. Bekarım. Ucu ucuna yaşıyorum. Şehir merkezinde bu para yetmiyor. 3 bin lira yeterli olur bizler için. Herkes geçinebilir. Asgari ücretin 3 bin lira olmasını istiyorum.”

“3 BİN 500 LİRA OLMALI”

Kocaeli'de bir kafede garsonluk yapan Ruçhan Ağbal ise “Asgari ücretle geçinmek zor. 2 bin 20 lira maaş alıyoruz. Açlık sınırının altında maaş alıyoruz. En az 2 bin 500 lira olması lazım asgari ücretin. Evde çocuğum var. Onun masrafları var. Eşim rahatsız. Bir ayağım sürekli hastanede. Geçinmem imkansız. En aşağı 3 bin 500 – 4 bin lira olması lazım asgari ücretin” dedi.

-BURSA-

Bursa’da tekstil atölyesinde çalışan kadınların asgari ücret beklentisi de 2500-3000 TL seviyesinde.

“EN AZ 2 BİN 500 TL OLMALI”

Nilgün Çatalbaş: “Tekstil işinde çalışıyorum. Asgari ücretin en az 2 bin 500 TL olmasını istiyorum. 3 çocuğum var. Tek başıma ev geçindiriyorum. Hayat çok zor. Ev kirası 600 TL, elektrik, doğalgaz, su, mutfak giderleri, çocukların okul servisi derken elimde hiç bir şey kalmıyor. Hafta sonları ise ek iş olarak ne iş yapabilir diye bakıyoruz. Tarlaya yevmiyeye gidiyoruz. O da olursa” dedi.

“ASGARİ ÜCRET DEMEK KIT KANAAT GEÇİNMEK DEMEK”

Mukaddes Serdoğan: “Tesktil işinde çalışıyorum. Asgari ücretin en az 3 bin TL’den aşağı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut asgari ücretle geçinmek çok zor. Çocuklarım okuyor. Onların üniversite masrafları var. Eşimin sigortalı bir işi yok. Asgari ücret demek kırk kanaat geçinmek demek. Halimize çok şükür fakat yine de bu şartlarda geçinmek çok zor” dedi.

“DOĞALGAZ İLE KİRAYA ANCA YETİYOR”

Hicaziye Okyay: “Tekstil işinde çalışıyorum. Burada hepimiz ev geçindiren hanımlarız. Eşleri olmayanlarımız var. Çocukları okutmak için mücadele verenler var. Her şey çok pahalı. Bugünkü asgari ücret ile geçinmek mümkün değil. Kazandığım, doğalgaz ile kiraya anca yetiyor. Asgari ücret gönül ister ki 3 bin TL olsun. Fakat bu mümkün değil. 500 TL bir artırıma gidilsin” dedi.

-ANTALYA-



“ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN”

22 yaşındaki Emin Yeşilorman da asgari ücretle çalışıyor. Mevcut asgari ücret geçinmek için yeterli olmadığını söyleyen Yeşilorman, “Tüketim maddesinden, elektriğe kadar her şeye zam geldi. Asgari ücretle çalışan insanların bu koşullarda ayakta durması imkansız. Bugün asgari ücret en az 2 bin 700 TL olmalı. Bu ücretlerle bırakın 4 çocuk yapmayı evlenmek hayal. Allah sonumuzu hayretsin.” dedi.

-KONYA-

Konya’da da asgari ücretli çalışanların beklentileri ve şikayetleri benzerlik gösteriyor.

“ALDIĞIMIZ MAAŞLA BİR BİRİKİM YAPAMIYORUZ”



Konya’da bir fabrikada çalışan Mahsun Özçelik, asgari ücretin en az 3 bin TL olması gerektiğini belirtti. Özçelik, “Elektriğe, doğalgaza ve diğer gıda ürünlerinin hepsine zam yapıldı. Alım gücümüz düştü. Günümüz şartları içerisinde 2 bin lirayla geçinmek çok zor. Ben bekârım ve evlilik yapmak istiyorum ama aldığımız maaşla bir birikim yapamıyoruz. Bu yüzden asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“YAŞAM KALİTESİ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR”

Konya’da bir yerel gazete reklam ve tanıtım elemanı olarak asgari ücretle çalışan Ömer Faruk Karabulut, “Aldığımız asgari ücretle insani yaşam kalitemiz her geçen azalıyor. Her gün yeni bir zam haberi duyuyoruz. Benim 3 çocuğum var. Çocuklarımın hepsi okuyor. İhtiyaçlarını karşılamakta çok zorlanıyorum. Bu yüzden daha insani şartlarda bir hayat sürebilmemiz için asgari ücretin 5 bin liranın altında olmaması gerekir ama bu rakam maalesef günümüz Türkiye’sinde bir hayal. Bu sebeple asgari ücretin minimum 2 bin 800 lira sınırında tutulması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

-ELAZIĞ-

Elazığ’da da asgari ücret beklentileri değişse de şikayetler değişmiyor.

“MEVCUT ASGARİ ÜCRETLE AY SONUNU ZOR GETİRİYORUZ”

Asgari ücretle vatandaşın ay sonunu zar zor getirdiğini belirten çalışan Fikret Acar, “Asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerekiyor çünkü giderlerimiz çok fazla Türkiye'nin şu anki durumu mevcut bir işçi ancak mevcut asgari ücretle ay sonunu zor getiriyor. Bu pahalılık ortamında umarım işçilere güzel bir ücret çıkar” dedi.

“ASGARİ ÜCRET 3 BİN LİRA OLMALI”

Mevcut asgari ücretle geçim yapmanın çok zor olduğunu belirten Alpay Altunışık, “Asgari ücretin yüksek olmasını isterim şu an Türkiye'de yaşam şartlarını göz önünde bulundurursak en az 3 bin liranın altında olmaması gerekiyor. Ama mevcut koşullarda bu imkânsız gözüküyor. Avrupa ülkelerine göre bizim ülkemizde hakkettiğimiz ücreti alamıyoruz. Mevcut asgari ücretle ay sonunu getiremiyoruz. Kirasıdır, elektriğidir, çocuk bakımıdır, giyimidir derken ay sonunda cebimizde kuruş kalmıyor. Benim iki tane çocuğum var üç tane beş tane çocuğu olanın Allah yardımcısı olsun. Bu konuları konuşmaktan bıktık. Bu asgari ücretin iyi şartlarda olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

“UMARIM GÖRÜŞMELERDEN İYİ BİR SONUÇ ÇIKAR”

Asgari ücretin 2 bin 500 liranın üstünde olması gerektiğini belirten Mustafa Özaydın, “Çünkü 2 bin 20 lirayla hiçbir insan geçinemez. Beklentim asgari ücretin açlık sınırının üstüne çıkması umarım görüşmelerde iyi bir sonuç çıkar” ifadelerinde bulundu.

-ESKİŞEHİR-

“BEKÂR OLMAMA RAĞMEN YETMİYOR

Burak Turna 28 yaşında. Bir kafede işçi olarak çalışıyor. “Ailemle birlikte yaşıyorum. Bekâr olmama rağmen aldığım asgari ücret yetmiyor. Günümüz şartlarında en az asgari ücret 3 bin liranın üstünde olması gerekiyor. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Ülkemizde makul bir ücretin açıklamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

-SAMSUN-

Dursun Aslan 35 yaşında bir çocuk sahibi. Özel bir şirkette asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin en az 2500-2600 TL civarında olmasını istiyor. Bunun dahi yeterli olmadığını söylüyor.

-MUĞLA-



“YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Marmaris'te asgari ücretle yerel bir gazetede çalışan Ercan Arslan “Ne geçinmesi, yaşamaya çalışıyoruz. Eve 800 lira kira ödüyorum. Elektrik, su, telefon ve yol giderleri 500 lira. Annem ve baba ile kardeşlerimi düşünecek olursak sürünüyoruz demek yerinde olur. Geriye kalan parayla ne kadar yaşanabilirse onu yapıyorum. Bekâr olmasam perişanları oynayacağım” dedi.