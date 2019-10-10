Vatandaşların dolar birikimleri arttı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşikler bu hafta dolar birikimlerini artırdı. Vatandaşların dolar birikimleri 4 Ekim ile biten haftada 130 milyon dolar artarak 66 milyar 941 milyon dolardan 67 milyar 71 milyon dolara yükseldi. Vatandaşlar 27 Eylül ile biten haftada hesaplarını 314 milyon dolar azaltmıştı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 4 Ekim ile biten haftada 224 milyar 227 milyon dolardan, 224 milyar 5 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.