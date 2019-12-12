Vatandaşların dolar birikimleri arttı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta artış gösterdi. Vatandaşların dolar birikimleri 6 Aralık ile biten haftada 33 milyon dolar artarak 66 milyar 898 milyon dolardan 66 milyar 931 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM MEVDUATLAR ARTTI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 6 Aralık ile biten haftada 993 milyon dolar artarak, 223 milyar 730 milyon dolardan, 224 milyar 723 milyon dolara yükseldi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 29 Kasım ile biten haftada 2 milyar 167 milyon dolar azalmıştı.

26 HAFTA KESİNTİSİZ ARTMIŞTI

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.