Vatandaşların dolar birikimleri arttı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşikler 6 Eylül ile biten haftada 160 milyon dolar alarak dolar birikimlerini 66 milyar 794 milyon dolardan, 66 milyar 954 milyon dolara çıkardı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 6 Eylül ile biten haftada 219 milyar 460 milyon dolardan 220 milyar 932 milyon dolara çıktı.

Vatandaşlar bundan önceki son iki haftada 498 milyon doları hesaplarından çıkarmıştı. Bu miktar güncel dolar kuru (5.68) üzerinden hesaplandığında 2 milyar 828 milyon 640 bin TL yapıyor.