Vatandaşların dolar birikimleri azaldı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşikler bu hafta dolar birikimlerini azalttı.

Vatandaşların dolar birikimleri 11 Ekim ile biten haftada 313 milyon dolar azalarak 67 milyar 71 milyon dolardan 66 milyar 758 milyon dolara düştü.

Vatandaşlar 4 Ekim ile biten haftada hesaplarını 130 milyon dolar artırmıştı. Vatandaşlar en son 27 Eylül ile biten haftada dolar birikimlerini 314 milyon dolar azaltmıştı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 11 Ekim ile biten haftada 17 milyon dolar artarak, 224 milyar 5 milyon dolardan 224 milyar 22 milyon dolara çıktı.