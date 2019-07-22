Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli şartları yerine getirerek ilgili mercilere başvurularını yapan kişiler, başvurucu süresince oldukça heyecanlı bir şekilde bu başvuruların sonuçlarını beklerler. Ancak bu bekleme süresince incelemelerin ne durumda olduğunu, başvuru takibini nasıl yapacaklarını merak ederler. İnternette çeşitli kaynaklarda ‘vatandaşlık sorgulama nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabını arayan kişiler için hazırladığımız haber, akıllardaki tüm sorulara cevap olabilecek nitelikte. İşte haberimizin detayları…

VATANDAŞLIK SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlık sorgulaması için kişilerin yararlanabilecekleri iki farklı yok bulunmaktadır. Bunlardan birincisi devlet dairesine gitmeden birçok işlemi kolaylıkla halledebileceğiniz e-devlet Kapısı diğer ise TC. İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesidir. .Aslında e-devlet kapısından yapacağınız işlemlerde de bu siteye yönlendiriliyorsunuz. Bu nedenle öncelikle TC. İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü resmi sitesine ait sorgulamayı kısaca anlatalım. Ayrıntılı bilgiyi https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf sayfasından alabilirsiniz.

*TC. İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi sorgulama

– Öncelikle https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx linkine tıklamalısınız.

– Ardından sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun. Bu bilgiler Başvuru Numarası ve Doğum Tarihidir.

– Son olarak altta bulunan sorgula butonuna basarak dilediğiniz bilgileri edinebilirsiniz.

*e-devlet Kapısı sorgulama

– E-devlette yer alan Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü sayfasına giriş yapın. https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu bu linki kullanabilirsiniz.

– Ardından çıkan hizmet listesinin alt sıralarında Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler bölümünün içinde “Vatandaşlık başvuru sorgulama” butonu bulunmakta. Bu butona bastığınızda sistem otomatik bir uyarı verecek ve işlemin gerçekleşmesi için e-devlet'ten ayrılacağınızı TC. İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi sorgulama sayfasına yönlendirileceğinizi belirtmektedir.

– Onay verdikten sonra işlemlerinize yukarıdaki gibi devam edebilirsiniz.

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