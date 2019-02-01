Venezuela altın rezervlerini Araplara gönderiyor

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Caracas’ta bulunan toplam 29 ton altının temel ihtiyaç maddelerinin ithali için gereken euro cinsi nakit karşılığında BAE’ne satılmasının planlandığını söyledi. Ülkenin içinde olduğu derin ekonomik kriz ve geçen yıl kazandığı seçimin hileli olduğu gerekçesiyle uluslararası kınamayla karşı karşıya olan Sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, iktidarı bırakması için ağır baskı altında.

Maduro’yu devirmek isteyen Juan Guaido’yu destekleyen ve yeni seçim çağrısı yapan ABD, Çarşamba günü bankacılar ve altın işlemcilerini uyararak Venezuela ile hiçbir altın işlemine girmemelerini istedi. ABD’de Cumhuriyetçi Parti senatörü Marco Rubio, Washington’daki BAE büyükelçiliğine bir tweet göndererek, Venezuela’nın altınını taşıyacak herkesin ABD yaptırımlarına maruz kalacağını söyledi.

REZERVLERİN TOPLAMI 132 TON

Venezuela merkez bankasının verilerine göre bankanın kasasında ve İngiltere Merkez Bankası’da bulunan Venezuela’ya ait altın rezervinin toplamı 132 ton. Maduro yönetimi, petrol üretiminin düşmesi, ekonomik çöküntünün yaygınlaşması ve ABD yaptırımları nedeniyle kamu gelirlerindeki azalma üzerine geçen yıl altın satmaya başlamıştı.

ALTINLAR TAŞINDI

Ancak ülke parasını desteklemek için rezervlerden büyük miktarlarda altın satılması, ülkelerin ancak en ağır ekonomik koşullarda başvurduğu bir yöntem. Kaynak, 26 Ocak günü Maiquetia havaalanından sevk edilen üç ton altının Venezuela’nın küçük havayolu nakliye şirketlerinden Solar Cargo tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre altının BAE’deki alıcıları, karşılığında nakit euro olarak ödeme yapıyorlar. Kaynak, ülkenin çok zengin olmayan altın madenlerinden çıkarılan rafine edilmemiş ham altın tükendikten sonra, merkez bankasının dost sayılan ülkelere altın rezervlerinden satışa başladığını söyledi. Merkez bankası verileri geçen yıldan bu yana Venezuela’nın altın rezervlerinde düşüş gösteriyor.

REUTERS