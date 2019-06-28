Vergi borcu nasıl sorgulanır? E-Devlet vergi borcu sorgulama ekranı

Vergi borcu nasıl sorgulanır? Bu soru son zamanlarda binlerce vatandaş tarafından internet arama çubuklarında aranıyor. Online olarak sorgulama yapabileceğiniz vergi borcu için hangi kaynakları kullanabiliriz? E-devlet vergi sorgulama ekranı var mı? Ödeme işlemlerini de yine internet üzerinden online olarak yapabilir miyiz? İşte kafasında bu sorular olan vatandaşlar için hazırladığımız haber ve alabileceğiniz en güncel bilgiler…

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?

Vatandaşların merak ettiği vergi borcu sorgulaması internet üzerinden kolayca yapılabilir. Bunun için iki farklı ve güvenilir kaynak bulunmaktadır. Bunlardan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, diğeri ise birçok vatandaşın farklı işlemler için kullandığı e-devlet Kapısı. Şimdi bu kaynaklardan nasıl sorgulama yapabileceğinizi adım adım anlatacağız…

E-DEVLET VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI

E-devlet'in içinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu linkine tıklayın.

Öncesinde kimlik doğrulaması yapmadıysanız ‘kimliğimi şimdi doğrula' butonuna basınız.

Kimlik doğrulaması için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak yönlendirileceksiniz.

Açılan bu sayfada şahsınıza ait vergi borcu olup olmadığını görebilirsiniz.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinden vergi borcunuzu öğrenebilmek için https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=odeme linkine tıklayın.

Çıkan sayfada kişisel bilgilerinizin girilmesi için bir alan göreceksiniz. TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, annenizin kızlık soyadının 1. Ve 2. harfi ve aile üyelerinizden birin TC kimlik numarası girmesi istenilen kişisel bilgiler.

Bu bilgileri girdikten sonra sistem sizi direk vergi borcu sayfasına yönlendirecek. Böylelikle dilediğiniz sorgulamayı yapabileceksiniz.