GİB vergi borcu ödeme: Yeniden yapılandırma ödemeleri nasıl yapılacak?

Vergi borcunu yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar borçlarını yapılandırdı ve ödemelerini sürdürüyor. Vergi borcu yapılandırma ödemelerini aksatanlar için fırsat tanındı, yapılandırmadan yararlanmaya devam etmek için bugün önem taşıyor. GİB üzerinden ödenecek vergi borçlarına dair detaylar…

VERGİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME YÖNTEMİ

Bunun yapmanız gereken ilk olarak https://intvrg.gib.gov.tr/ adresindeki Online Vergi Dairesine gitmek. Bu sayfada sisteme girmek için “T.C kimlik numarası ile Giriş” seçeneğine tıklayın. Karşınıza ufak bir sayfa açılacak ve sizden bazı bilgiler istenecek. Burada dikkat edilmesi gereken kısım ikinci T.C. kimlik no kısmına babanızın, annenizin veya çocuğunun T.C. kimlik numarasını girmeniz gerekmesi. İlgili bilgileri doldurduktan sonra aşağıdaki “Giriş” butonu ile GİB'in online vergi dairesine erişebilirsiniz.

Online Vergi Dairesinde T.C kimlik numaranız ile Vergi borcunuzu, motorlu taşıtlar verginizi ödeyebilir; vergi borcu olup olmadığını sorgulayabilir, kira beyannamesi ve ihbar işlemleri yapabilirsiniz.

YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNDE SON GÜN BUGÜN

Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek. Uygulanacak geç ödeme zammı, ihlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vergi dairelerinde yoğunlukla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son güne bırakılmaması önem taşıyor. Ödemeler, mobil cihazlarda da kullanılabilen İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından, Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” internet sitesinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların şubelerinden, bu bankaların banka kartı/kredi kartıyla, havale yöntemiyle ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme yapmak mümkün olacak. PTT iş yerleri yanında vergi dairelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvururken, yaklaşık 70 milyar lira yapılandırılmıştı. Ancak 2 milyon 459 bin 214 kişi zamanında ödeme yapmayarak yapılandırma şartlarını bozmuştu.