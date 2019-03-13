Vergi daireleri ikale dosyalarını incelemeye başladı

Kimi vatandaşlar iş yerlerinden çıkarılmadan karşılıklı anlaşarak ayrılabiliyorlar. Karşılıklı ayrıldıklarında bu vatandaşlara ikale sözleşmesi kapsamında bir ücret ödeniyor.

GELİR VERGİSİ ALINIYORDU

Bu ücretin ismi resmi sözleşmede iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı veya iş güvencesi tazminatı olarak yer alıyor. İş yeriyle karşılıklı anlaşarak çıkan çalışanların bu tazminatlarından işten çıkarılınca alınan kıdem tazminatının aksine gelir vergisi uygulanıyordu.

27 MART 2018 SONRASI İÇİN DÜZENLENDİ

Hazine ve Maliye bakanlığı 27 Mart 2018’de yaptığı bir düzenleme ile karşılıklı anlaşma sonucu verilen ücretten gelir vergisi iadesi yapılmasına karar vermiş ve bu haksızlığı gidermişti.

GELİR VERGİSİ ÜCRETİ GERİ ÖDENECEK

Bugün yapılan bir düzenlemeyle ise 27 Mart 2018 tarihinden önce iş yeri ile karşılıklı anlaşarak ayrılan ve bunun karşılığında ücret alan vatandaşların da kesilen gelir vergisi ücretlerinin de geri ödenmesi kararı verildi.

DAVADAN VAZGEÇİLECEK

27.03.2018 tarihinden önce işten karşılıklı anlaşarak ayrılan kimi vatandaşlar yapılan düzenleme sonrası ödenen tazminatlardan kesilen vergilere ilişkin dava açmışlardı. Bugün yapılan bir düzenleme ile bu davalarından vazgeçen vatandaşlara gelir vergisi kesintileri iade edilecek. Dava açmamış olanlar ise yetkili vergi dairelerine başvurarak düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde ücretlerini geri alabilecekler.

ÖZCAN: BİR HAKSIZLIK GİDERİLMİŞ OLDU

Sözcü Gazetesi sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan konu hakkında yaptığı açıklamada bir haksızlığın giderildiğini söylemişti. Özcan, “İş verenle işçi arasında karşılıklı fesih durumlarında ödenen para üzerindeki vergi, kıdem tazminatı olarak sayılmadığı için tartışmalı bir konuydu. Hazine ve Maliye tarafından yapılan bu düzenleme ile bir haksızlık giderilmiş oldu” değerlendirmesinde bulunmuştu.