Vergi toplamada yapay zeka dönemi

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için gerekli uygulamaları geliştirdiklerini bildirdi. Okumuş Ankara’da bir toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘SİSTEMATİK ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK’

Bankalar, tapu daireleri ve gümrükler gibi kurumlardan vergilendirmeyi ilgilendiren tüm verileri aldıklarına işaret eden Okumuş, dijitalleşmeyle bu verilerin sistematik şekilde analiz edildiğini dile getirdi.

Okumuş, bu kapsamda büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi tüm unsurları içeren yazılımları büyük ölçüde tamamladıklarını ve pilot uygulamalarını yaptıklarını anlattı.

Mükellef daha beyannamesini doldururken, hataları konusunda uyaran bir sistem üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Okumuş, uygulamaya bu sene başlamayı hedeflediklerini söyledi. Okumuş, mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarını geliştirdiklerini bildirdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükellef odaklı anlayış çerçevesinde vergi dairelerindeki fiziki ortamı iyileştirdiklerini ve ortak vezne uygulamasına gittiklerini belirterek, mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak için vergicilikte dijital odaklı dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

AA