Vergisini zamanında ödeyene kitap

Vergisini ödeyen Bakırköylülere kitaplarını hediye eden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: “ İçinde bulunduğumuz ay; vergi ödeme ayı. Aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100.yılı.

Bizde; ilçemiz Bakırköy'e zamanında vergisini ödeyerek katkı sunan Bakırköylülere, kitap hediye ederek teşekkür etmek istedik. Bu şekilde, 19 Mayıs'ı da daha anlamlı hale getireceğimizi düşünüyoruz.”

Bakırköylülerde yaptıkları açıklamalarda Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na bu güzel uygulamayı başlattığı için teşekkür ettiler ve ‘Verginizi zamanında ödeyin, kitabınızı alın'dediler.