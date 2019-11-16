Volkswagen: Türkiye olmazsa kendi fabrikamızda üretiriz

Alman otomobil üreticisi Volkswagen tarafından dün yapılan açıklamada Manisa’da kurulması beklenen fabrikaya ilişkin olumsuz bir görüş ortaya kondu.

Matriks'in aktardığına göre Volkswagen CEO'su Herbert Diess, “Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz” açıklamasında bulundu.

Volkswagen’in Barış Pınarı Harekatı’ndan ötürü Türkiye yatırımını ertelediğini açıklamasının ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya yatırıma talip olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) eski Başkanı Alper Kanca Volkswagen'in sene sonuna kadar fabrika kararı için bekleyeceğini belirtti.

Bu gün VWnin Yönetim Toplantısı vardı.Sene sonuna kadar ortalığın sakinleşmesini bekleyecekler. CEO Diess hala daha rasyonel Almanlardan biri :))

“Mevcut planlarımıza bağlıyız. Türkiye Avrupa'nın parçası olarak kalmalı.Suriye konusundaki gerginlik umarım yakında kaybolur. “ — Alper Kanca (@KancaAlper) November 15, 2019