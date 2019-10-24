Volkswagen ucuz işçiliğe geliyor

Özdebir, Volkswagen'in bulunduğumuz coğrafyada Türkiye dışında daha avantajlı bir yatırım ülkesi bulamayacağını belirtirken, asgari ücretin Türkiye'de 312 Euro civarında olmasına karşılık en yakın rakip ülke olan Polonya'da 523 Euro olduğunu söyledi. Özdebir, “Volkswagen tabii ki Türkiye'ye gelecek. Bu kadar ucuz ve nitelikli işçiliği başka nerede bulacak. Düşük ücret maliyetlerinin yanı sıra yan sanayi ve verimlilik de Türkiye'yi vazgeçilmez kılıyor” dedi.

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'ndan sonra gazetecilere değerlendirmeler yapan Özdebir, Türkiye'nin uzun süre düşük kura ve sıcak paraya dayalı hızlı büyüme yoluna gittiğini, ancak bunun ağır sonuçları olduğunu söyledi. Özdebir, “Daha önce hak etmediğimiz bir büyümenin bedelini ödedik. Şimdi kurlardaki artış sayesinde ithalatımız azaldı. Sanayici için bazı işler yapılabilir hale geldi. Ancak piyasalarda hareketlilik olmadığı için yeni yatırımlar yapılamıyor. Büyüme bir süre sonra başlar diye düşünüyorduk. Ama şimdi yukarı değil, bir süre daha aşağı yönlü gideceğini görüyoruz. Önceden krizlerden 10-12 ayda çıkabiliyorduk. Şimdi 17 ay oldu hâlâ çıkabilmiş değiliz” dedi.

ŞİRKET VERGİLERİ DÜŞMELİ

Özdebir, yeni vergi taslağını da değerlendirirken, çok kazanandan çok vergi alınmasını doğru bulduklarını söyledi. “Kazanıyorsa vergisini vermesi lazım. Bu ülkede yaşamanın bir bedeli var” diyen Özdebir, Kurumlar Vergisi oranının yüzde 18'e çekilecek olmasını doğru bulduklarını ancak şirketlerin büyüyüp üretken çalışabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu, bu nedenle verginin çok daha aşağılara çekilmesi ve şirket büyümesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.