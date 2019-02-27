Volkswagen ve Microsoft’tan ‘bulut’ ortaklığı

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Volkswagen (VW) Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess ile Berlin'deki Volkswagen Digital Lab’de bir araya gelerek, söz konusu iş birliğini masaya yatırdı.

Ziyarette, yeni Volkwagen olarak nitelendirilen VW I.D. elektrikli araçlardaki “Volkswagen Otomobil Bulut” sisteminin Microsoft iş birliği ile Çin ve ABD'de yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

VW CEO’su Diess, Microsoft ile stratejik ortaklıklarının Volkswagen’i yazılım odaklı bir hareketlilik sağlayıcısı olarak geliştirme çabalarında önemli bir unsur olduğunu belirterek “Volkswagen Otomobil Bulut ile müşterilerimiz için eşsiz bir çözüm üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Diess, otomobillerin muhtemelen en gelişmiş internet cihazı olduğunu da söyledi.

Microsoft CEO’su Nadella de dijital teknolojilerin üretim sürecinden otomobilin kendisine kadar, otomobil endüstrisinin her yönünü hızla değiştirdiğini belirterek iki şirket arasındaki ortaklığın Volkswagen'in yazılım odaklı hareketlilik sağlayıcısına dönüşümünü hızlandıracağını kaydetti.

Volkswagen, Microsoft bulut sistemleri sayesinde araç sahiplerine kişiye özel medya içerikleri sunacak, park etme ve aracın şarj edilmesine yönelik öneriler getirecek. Sistem araçlar arası bağlantı sağlarken, acil durum, akıllı ev bağlantısı ve genel internet iletişim seçenekleri de sunacak. AA