Vukuatlı nüfus kayıt örneği hakkında birçok soru vatandaşlar tarafından sık sık aranan ve oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Bunun nedeni ise, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, çeşitli vize başvurularında, burs başvurularında, işe alım işlemlerinde, miras işlemlerinde, emeklilik başvurusu ve yüksek lisans başvuruları gibi pek çok alanda kurum ve kuruluşlar tarafından vatandaşlardan istenen bir belge olmasından kaynaklanmaktadır. Kullanım alanı bu kadar yayın olan vukuatlı nüfus kayıt örneği halk arasında daha çok nüfus kayıt örneği olarak bilinmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse içeriğinde kişinin anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının yani kısaca aile bireylerinin doğum yerini, doğum tarihini liste halinde açık ve net bir şekilde eksiksiz olarak bildiren resmi bir belgedir. Peki, kullanım alanı bu kadar yaygın olan ve içinde kişilerle ilgili birçok bilginin yer aldığı vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir, nereden alınır? İşte konuya ilişkin detayları bulabileceğiniz haberimiz…

Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir, nereden alınır?



Bilgilerin devlet tarafından sağlanarak verildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği, içinde belgeyi talep eden kişinin birinci dereceden yakınlarının (anne, baba, eş, çocuk) temel bilgilerinin bulunduğu resmi bir belgedir. Aile bireylerinin tüm temel bilgilerinin içinde bulunduğu bu belgeye “Aile Nüfus Kayıt Belgesi” de denmektedir.

Bu bilgilerin yanı sıra aynı zamanda açık adres bilgilerinin, evlenmenizin ardından soyadı değişikliği yaşan bireylerin önceki soy isimleri, yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olanların diğer vatandaşlık bilgileri gibi detaylar da nüfus kayıt örneğinde yer almaktadır.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği almak oldukça kolay bir işlemdir. Birçok işlemin gerçekleştirildiği e-devlet Kapısı sayesinde vukuatlı nüfus kayıt örneği de dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zaman çıkartılabilir.

Bunun için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama linkine tıklayarak e-devlet içinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işlemlerin yer aldığı, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama sayfasına gitmeniz gerekmektedir.

Linke tıkladığınızda eğer e-devlet kapısında yakın zaman içinde online olmadıysanız giriş yapmanız yani kimlik doğrulamanız istenecektir. Bunun içi ise TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. Eğer e-devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Burada karşınıza bir bilgilendirme yazısı çıkacak. Okudum ve onaylıyorum butonunu seçtikten sonra yönlendirilen sayfada kişisel bilgilerinizi ve isteklerinizi seçip belgenizi alabilirsiniz.