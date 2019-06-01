Warren Buffett ile yemekte rekor ücret

Dünyanın en zengin dördüncü insanı Warren Buffett'la yemek yemek için ismi gizli tutulan hayırsever bir iş insanı 4 milyon 560 bin dolar (25 milyon TL) ücret ödedi.

Açık artırma sonucu ödenen ücret San Fransisco Körfezi'ndeki evsiz insanlara yardımcı olmayı hedefleyen Glide isimli organizasyona bağış olarak yatırılacak.

Buffett, Glide isimli organizasyonun yemek kampanyasına 20 yıldır katılıyor.

Bugüne kadar toplamda 33 milyon dolar bağış toplanırken rekor yemek ücreti bu yıl 4 milyon 560 bin dolar ile ödendi. Bundan önceki rekor 2016 yılında 3.46 milyon dolar ile kırılmıştı.