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Warren Buffett ile yemekte rekor ücret

Dünyanın en zengin dördüncü insanı Warren Buffett'la yemek yiyebilmek için adı açıklanmayan hayırsever bir iş insanı 4.5 milyon dolar ödedi. Bu ücret Buffett'la bu güne kadar yemek yemek için ödenen en yüksek miktar oldu.

11:59 -
Haberler Ekonomi
Warren Buffett ile yemekte rekor ücret

Dünyanın en zengin dördüncü insanı Warren Buffett'la yemek yemek için ismi gizli tutulan hayırsever bir iş insanı 4 milyon 560 bin dolar (25 milyon TL) ücret ödedi.

Açık artırma sonucu ödenen ücret San Fransisco Körfezi'ndeki evsiz insanlara yardımcı olmayı hedefleyen Glide isimli organizasyona bağış olarak yatırılacak.

Buffett, Glide isimli organizasyonun yemek kampanyasına 20 yıldır katılıyor.

Bugüne kadar toplamda 33 milyon dolar bağış toplanırken rekor yemek ücreti bu yıl 4 milyon 560 bin dolar ile ödendi. Bundan önceki rekor 2016 yılında 3.46 milyon dolar ile kırılmıştı.

WARREN BUFFETT KİMDİR?
Warren Edward Buffett, 1930 doğumlu ünlü iş adamı, hisse senedi yatırımcısı ve hayırsever. Berkshire Hathaway yatırım şirketinin sahibi Buffett, 81.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü adamı konumunda.
Son güncelleme: android-time 12:05 01.06.2019
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