Watsons çalışma saatleri 2019: Watsons hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Watsons mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Watsons mağazaları sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Watsons 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Watsons çalışma saatleri 2019…

WATSONS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Watsons hafta içi her gün mesaiye sabah tam 10:00'da başlar ve kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Watsons öğle arası vermemektedir.

Watsons mağazaları hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder. Watsons şubeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalı, diğer günlerinde ise açıktır. Ayrıca arefe günü, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır.

Watsons Genel Merkezi, Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi No: 5, Kat:4-5 Ofis No:9-10, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Watsons Telefon Numarası: 0 216 635 68 00

Watsons Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 99 87

WATSONS HAKKINDA

Watsons Türkiye, 100'e yakın şehirde 340'ın üzerinde mağaza sayısı ve 2800’den fazla çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen güzellik ve bakım ürünleri zincirlerinden biridir.

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