Western TRT’ye geri döndü

ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldığı geçen Ağustos ayında TRT vatandaşın tepki gösterdiği gerekçesiyle yıllardır klasikleşen Pazar sabahı Western filmleri kuşağını yayından kaldırmıştı.

Sozcu.com.tr'nin geçtiğimiz aylarda TRT yetkililerinden aldığı bilgilere göre Western kuşağı yerine ev sineması kuşağı getirilmiş burada ailelere hitap eden filmler yayımlanıyordu.

Şu an 10 Mart Pazar TRT 1'in yayın akışına bakıldığında saat 09:05'te Diriliş Ertuğrul isimli sevilen dizinin olduğu görülüyor.

Western her ne kadar TRT 1'den kaldırılmış olsa da geçen haftalarda uzun bir süre sonra açılan TRT 2 ile geri döndü.

TRT 2'nin resmi twitter hesabından önceki gün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Pazar sabahı klasiğimize, öldürülen babasının intikamını almak isteyen bir öğretmen #CatBallou’nun hikayesi ile devam ediyoruz. Saat 09.00’da TRT2