Wikipedia’ya erişim ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargıda Reform Stratejisi'ni açıkladı. Açıklanan bu stratejide Cumhurbaşkanı internet sitelerine getirilen erişim yasaklarına da değindi.

Erdoğan, “Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının ardından gözler Wikipedia'ya çevrildi. Wikipedia'ya iki senedir Türkiye'den erişim gerçekleşemiyor.

4 Mayıs 2017 tarihinde Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan açıklamada Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia’ya erişimin engellendiği belirtilmişti.

Devam eden süreçte Türkiye Wikipedia ile görüştüğünü fakat Wikipedia'nın içerik silmeye yanaşmadığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı “Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız” açıklamasından sonra gözler Wikipedia'nın Türkiye'deki geleceğine çevrildi.

Türkiye’de 2014 yılının Mart ayında Twitter’a erişim de geçici olarak kısıtlanmıştı.