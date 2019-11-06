Xerox HP için teklif verecek

Xerox, kişisel bilgisayar üreticisi HP için teklif vermeyi değerlendiriyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre Xerox Holdings Corp, kişisel bilgisayar üreticisi HP Inc’i satın almak için hisse ve nakit karışımından oluşan bir teklif vermeyi değerlendiriyor.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre Xerox, HP’ye 27 milyar dolar civarında olan piyasa değerinin üzerinde bir teklif sunmayı tartışıyor ve büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt almış durumda.

Xerox dün yaptığı açıklamada da Fuji Xerox’taki yüzde 25 payını Fujifilm Holdings’e 2,3 milyar dolar karşılığında satacağını duyurmuştu. (FOREKS)