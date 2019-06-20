Yabancı fonların gözü eğitim sektöründe

Türkiye'de piyasalar krizle mücadele ederken eğitim sektörü büyümeye devam ediyor. Özel okul sayısındaki artış son yıllarda rekor kırdı. 4 yıl önce 6 bin 700 olan özel okul sayısı 12 bine dayandı. 100 öğrenciden 10'u artık özel eğitim kurumunda okuyor. Sürekli artan bu pazar, yabancı fonların da dikkatinden kaçmadı. Özellikle Arap sermayesi bugünlerde güvenli liman olarak gördüğü Türkiye'de, yatırım yapmak için eğitim kurumları arıyor.

EĞİTİMDE ANADOLU KAPLANLARI ZAMANI

Geçmişte bir çok üniversitede üst düzey yöneticilik yapan iş insanı Ekrem Çalkılıç, bir Avrupalı fonun desteğini alarak Antalya'da büyük bir eğitim hamlesine atıldı. Fırsat eşitliği ilkesiyle Anadolu'daki öğrencilere teknolojik imkanlardan faydalanacakları kaliteli bir eğitim sunmak istediklerini vurgulayarak sloganını da açıkladı: “Eğitimde hem biz hem de mezun ettiğimiz öğrenci adeta birer Anadolu Kaplanı olacak”

HANGİ ÜNİVERSİTENİN YÖNETİMİNİ DEVRALACAK?

Yatırım şirketleri krize rağmen 4 yılda 2 kat artan özel eğitim kurumlarına olan ilgi sebebiyle rotasını Türkiye'ye çevirdi. Güvenilir isimlerle yeni markalar oluşturan Alman AIFC GmbH, son olarak önemli bir eğitimciyle anlaştı. Geçmişte birçok üniversitede üst düzey yöneticilik yapan iş insanı Ekrem Çalkılıç, Alman ortağıyla birlikte Antalya'dan büyümek için yola çıktı. İki ayrı eğitim kurumuyla ön anlaşmayı imzalayan Çalkılıç, henüz ismini açıklamadığı bir vakıf üniversitesinin yönetimini devralmak için de kolları sıvadı.

“HEDEFİMİZ NİTELİK DEĞİL NİCELİK”

Konuya yönelik açıklamalarda bulunan iş insanı Ekrem Çalkılıç, hedeflerinin ‘İstanbul' olmadığını belirtti ve ekledi:

“İstanbul'da fabrikasyon bir eğitim sistemi oluştu. Çok fazla özel okul ve vakıf üniversitesi var. Biz bunu istemiyoruz. Hedefimiz nicelik değil nitelik. Fırsat eşitliği ilkesiyle Anadolu'daki öğrencilere teknolojik imkanlardan faydalanacakları kaliteli bir eğitim sunmak istiyoruz. Hedefimizi ve misyonumuzu pek yakında tüm Türkiye duyacak. Sadece Türkiye'ye sevdalı, beyinlerini yalnız bilime yoran, ülkesini seven, çağdaş bir nesil yetiştirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz.”