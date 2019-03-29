Yabancı ziyaretçi sayısı attı

Turizm Bakanlığı’nın tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları şu şekilde gerçekleşti:

* Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat’ta yüzde 9.38 artışla 1.67 milyon kişi oldu

* Yılın ilk iki ayında ziyaretçi sayısı yüzde 7.4 artışla 3.2 milyon kişi oldu

* Şubat’ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8.42 pay ve 140,669 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8 pay ve 133,612 kişi ile ikinci, Gürcistan yüzde 7.21 ve 120,364 kişi ile üçüncü sırada yer aldı

* Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 33.2 artışla 87,741 kişi oldu.

REUTERS