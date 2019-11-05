Yapı Kredi Bankası üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

Bankanın dün akşam KAP’a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte net faiz gelirleri yüzde 7.6 düşüşle 3.83 milyar lira oldu. Bankanın net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 31.4 artışla 1.28 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKANIN KREDİLERİ YÜZDE 3 ARTTI

Yapı Kredi’nin geçen sene 198.1 milyon lira olan ticari kârı ise bu sene üçüncü çeyrekte 761.1 milyon lira ticari zarara dönüştü. Bankanın kredileri de 2018 sonuna göre yüzde 3 artışla 231.7 milyar lira oldu. Bankanın internet sitesinde yer alan ve dokuz aylık gerçeklemeler ile 2019 hedeflerinin belirtildiği sunuma göre, TL kredilerde yıl sonu için beklenen yüzde 15 büyüme hedefinin ilk dokuz ayda yüzde 7 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Sunuma göre, bankanın 2019 sonu içine yüzde 7’nin altında belirlediği takipteki kredi rasyosu da dokuz ayın sonunda yüzde 6.9 olarak gerçekleşti. (REUTERS)