Yapı Kredi’den 2.3 milyar TL net kâr

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, krediler ve mevduatta özel bankaların üzerinde büyüme gösterdiği 2019’un ilk yarısında, ülke ekonomisine 323 milyar lira kaynak sağladı.

Sene başından bu yana toplam nakdi kredilerini yüzde 5’lik büyüme ile 232,3 milyar liraya çıkaran bankanın, özel bankalar arasında bu alandaki pazar payı yüzde 17,1 oldu.

Toplam müşteri mevduat hacmini yine yılbaşından bu yana yüzde 10 artış ile 219,5 milyar liraya yükselten Yapı Kredi’nin müşteri mevduatında özel bankalar arasındaki pazar payı ise yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Bankanın konsolide aktif büyüklüğü, yıl sonuna göre yüzde 10 artış ile 409 milyar liraya çıktı. Yapı Kredi’nin net karı ise 2 milyar 361 milyon lira oldu.

AA