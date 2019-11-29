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Yapılandırma hakkını kaybedenlere iyi haber

Vergi ve SGK prim borçlarını yapılandıran ancak haklarını kaybedenlere yeni bir şans daha verilmesi, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Ahilik Fonu'nun ertelenmesi ile öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına yönelik düzenlemelerin yer alacağı yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıldığı öğrenildi. 

08:32 -
Haberler Ekonomi
Yapılandırma hakkını kaybedenlere iyi haber

Dünya Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayı sonunda yeni bir ekonomi paketinin Meclis gündemine gelebileceği belirtildi.

YENİ BİR ÇALIŞMA ÜZERİNDE DURULUYOR

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapmadığı için yapılandırmadan çıkanlarla ilgili yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Piyasalarda bu yönde bir süredir beklenti bulunduğu, bu yönde yeni bir şans tanınmasına ihtiyaç olduğu dile getiriliyor.

Hazırlanacak ekonomi paketinde 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak esnafın Ahilik Fonu kesintisinin de ertelenmesine ilişkin bir düzenlemeye gidilebileceği belirtiliyor.

Yasal düzenleme ile oluşturulacak ahilik fonuna sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyor. Ahilik Fonu, İşsizlik Sigorta Fonu gibi çalışacak. Getireceği yük nedeniyle esnaflar bir yıl daha ertelenmesini istiyorlar. Pakette öğrencilerin borçlarına yönelik düzenlemenin de gireceği belirtiliyor.

Son güncelleme: 08:36 29.11.2019
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