Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yaş meyve ve sebze soruşturmasında sözlü savunma 10 Ocak’ta

Rekabet Kurulu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

09:41 -
Haberler Ekonomi
Yaş meyve ve sebze soruşturmasında sözlü savunma 10 Ocak’ta

Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespitine yönelik
yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı 10 Ocak’ta yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 31 Aralık’a kadar kuruma başvurmaları gerekiyor. (AA)

İLGİLİ HABER3 büyük ilde hal soruşturması3 büyük ilde hal soruşturması
Son güncelleme: 09:43 06.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more