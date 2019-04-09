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Yasak olmasına rağmen internetten 2500 liraya atmaca satılıyor

Türkiye'de nesli tehlike altında olan kuş türlerinden atmacalar, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin 500 liraya satılıyor.

10:37 -
Haberler Ekonomi
Yasak olmasına rağmen internetten 2500 liraya atmaca satılıyor

Doğu Karadeniz’de, Rize ve Artvin’de atmacacılık yaşatılırken, fırsatçılık yapanlar ise yakaladıkları hayvanlar için 1500 liradan 2 bin 500 liraya kadar para istiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Diğer yandan internet ilanlarında satıcıların, ‘Detaylı bilgi için arayın’, ‘Satılık atmaca yavrusu. Keyfe keder satılık, eğitilmek için tam yaşı’, ‘Yavru eğitime hazır. Ele omuza geliyor’ ifadeleri dikkat çekti.

DHA

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